Paard vast in sloot Drieëndijk Heenvliet

Gistermiddag is de brandweer opgeroepen voor een paard dat vast zat in het water aan de Drieëndijk in Heenvliet. Het dier heeft het de brandweer niet heel makkelijk gemaakt.

Het paard stond in de weide toen het besloot te gaan zwemmen. De viervoeter zwom enkele honderden meters verder, tot de sloot heel smal werd en vol lag met hout waardoor hij vast kwam te zitten. Het bevrijden bleek geen makkelijke opgave.

Na een uur bevrijd

De brandweer begon met het leeg proberen te halen van de sloot en maakte ruimte. Samen met de eigenaar van het dier is besloten een kraan te laten komen van een bedrijf in de buurt. Na ruim een uur is het met de kraan gelukt om het paard uit de sloot te krijgen. Gelukkig lijkt hij niets te mankeren en is terug gebracht naar de weide.

Bron: Nieuws op Beeld