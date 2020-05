Paard wordt ambtenaar: Gemeente Halderberge zet Pearl in als BOA

In de Brabantse gemeente Halderberge, waar onder meer het dorp Oudenbosch onder valt, is een nieuwe Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar aan het gemeentelijke apparaat toegevoegd. Arabische pony Pearl helpt mee met het handhaven van de regels in het buitengebied van de gemeente. Met haar hulp hopen de BOA's nog beter op te kunnen treden tegen bijvoorbeeld afvaldumpers en motorcrossers.

Volgens woordvoerster Mariëtte Vos is Halderberge zelfs de allereerste gemeente met een paard in het ambtenarenapparaat. Pearl is eigendom van één van de Halderbergse boa’s en kost de gemeente dus niks extra’s. Haar eigenaresse Fabienne de Wit is net een jaar in dienst als boa bij de gemeente Halderberge en kwam op het idee kwam om haar paard in te zetten voor handhaving in de uitgestrekte bossen.

Niet eenvoudig

Met het paard hoopt de gemeente beter te kunnen surveilleren in het buitengebied. De auto kan lang niet overal komen en het hele gebied te voet uitkammen, is al helemaal onbegonnen werk. In het buitengebied gebeurt van alles dat het daglicht niet kan verdragen. Woordvoerster Vos: “Afvaldump, vernielingen, maar ook samenkomsten waarbij te weinig afstand wordt gehouden. Dat kunnen we nu makkelijker controleren.”

Uit de hand gelopen grap

“Het is een beetje een uit de hand gelopen grap” zegt eigenaresse De Wit. “We dachten dit eerst op 1 april te lanceren, maar het is eigenlijk écht heel handig… Of we dit vaker gaan doen? We zien dit als een eenmalige proef, maar als het werkt… waarom niet?”

Waarnemend burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot is even poolshoogte komen nemen bij haar nieuwste ambtenaar: “Het is een ontzettend leuk en origineel idee. En Fabienne doet dit belangeloos, hé?” Dat klopt, zegt De Wit, maar Pearl hoeft niet bang te zijn dat ze helemaal voor niks geholpen heeft: “Die krijgt vanavond een paar extra wortels.”

Bron: BN De Stem