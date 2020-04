Paard zorgt voor langzaam rijdende trein

Een losgebroken paard in Dordrecht wist op 1 april goed de gemoederen bezig te houden door langs de spoorlijn te gaan lopen. Gedurende de pogingen van agenten om het dier te vangen moesten de treinen stapvoets rijden.

Het dier liep langs het spoor toen agenten het probeerden te vangen. Het paard was ontsnap en liep in de richting van Dordrecht. Om een aanrijding te voorkomen, werd besloten om de treinen stapvoets te laten rijden. Nadat de agenten het paard hadden gevangen en teruggebracht, konden de treinen weer op volle snelheid over het traject.

Bron: Horses.nl/Rijnmond