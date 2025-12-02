Paarden in Son maken ongeplande bosrit

Een groep paarden van manege Sonniushof in Son (provincie Noord-Brabant) is maandag uitgebroken. Dat gebeurde nadat één van de paarden over een poort probeerde te springen waardoor deze kapot ging. Vervolgens maakten de paarden een ongeplande bosrit.

“Het was toch even schrikken, toen verschillende van onze manegepaarden een ongeplande bosrit gingen maken zonder ruiters. Eén van onze paarden besloot te proberen of hij over een poort kon springen. Dit zorgde er voor dat de poort naar het bos kapot ging en de paarden besloten het bos te gaan ontdekken”, aldus manege Sonniushof.

Paarden weer op stal

Na hun avontuur zijn de paarden weer teruggekeerd op stal. “Gelukkig is alles goed afgelopen en stonden alle paarden na enkele uren en heel veel hulp weer veilig op stal.”

