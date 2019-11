Paarden kunnen angst bij mensen waarschijnlijk ruiken

Onderzoek door Italiaanse en Nederlandse wetenschappers wijst erop dat paarden met hun neus kunnen herkennen of een mens blij of angstig is. Hoe dit precies zit, is nog niet helemaal duidelijk.

De onderzoekers deden tests met zowel honden als paarden, waarbij de geur van mensen die blij waren en mensen die angstig waren aan de dieren werden gepresenteerd. Honden gaven een blije reactie op de ‘blije geur’ en een angstige reactie op de ‘angstige geur’.

Maar ook in een kleine studie bij paarden zagen onderzoekers duidelijk verschillende reacties op de twee verschillende geuren. “De emotionele staat van de paarden was vergelijkbaar met die van de mensen” aldus een van de onderzoekers. Eerdere studies lieten al zien dat paarden in staat zijn om gezichtsuitdrukkingen te herkennen en daar op reageren.

Angstzweet

Het is opmerkelijk dat zowel roofdieren zoals honden als vluchtdieren zoals paarden het angstzweet of ‘blije zweet’ kennelijk kunnen herkennen. Het is nog niet duidelijk of dit aangeleerd gedrag is, of dat er misschien bepaalde chemicaliën of feromonen zijn die vergelijkbaar zijn voor de verschillende diersoorten en daarom herkend worden.

Het onderzoek was kleinschalig en moet nog verder bevestigd worden. Tot die tijd is het voor angstige ruiters misschien verstandig om maar flink wat deodorant te gebruiken om hun paard niet al te zeer te beïnvloeden…

Bron: Horsetalk / Horses.nl