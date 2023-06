Paarden op hol door opnames influencer, eigenaar woedend

Paardeneigenaar Roeland Coopman is woedend. Zes van zijn paarden sloegen in Drachten op de vlucht toen ze in paniek raakten van een overvliegend stuntvliegtuig en ronkende raceauto's. De voertuigen maakten zoveel lawaai dat de paarden op hol sloegen. Drie daarvan liepen verwondingen op.

Volgens de Telegraaf vloog dinsdag een stuntvliegtuigje over het huis van Roeland Coopman. Hij schrok zich een hoedje. Coopman ging meteen naar buiten omdat hij dacht dat het voertuig ergens in de buurt zou neerstorten. Dit bleek niet zo te zijn. Het ging om opnames voor het sociale media-kanaal van influencer Joel Beukers.

Door omheining

De zes paarden van Roeland die eerst nog kalm in de wei stonden, schrokken zo erg van al het geluid dat ze dwars door omheining renden naar het naastgelegen stuk weiland. Drie van de zes paarden liepen hierdoor lichte verwondingen op. Over een van hen maakt Roeland zich echt zorgen. Toch hebben de dieren geluk gehad. Als de paarden de andere kant waren op gevlucht dan waren ze op de weg beland met grote risico’s voor mens en dier.

Paarden gevangen

Coopmans nam al snel contact op met de luchthavenmeester van het vliegveld. “Die vertelde mij om half een dat het afgelopen was. Ik heb de boel opgeruimd en gelukkig kon ik de paarden vangen”, vertelt Coopman aan de Telegraaf.

Niet vooraf ingelicht

Vervolgens ging de eigenaar voor zijn werk naar Amsterdam, maar op een gegeven moment hoorde hij van zijn vrouw dat er nog steeds lawaai was. Zijn dieren bleven hierdoor onrustig. Daarom ging Roeland weer terug naar Drachten. De volgende dag waren zijn paarden nog steeds niet rustig te krijgen. Coopman is erg boos. Hij vraagt zich af waarom hij vooraf niet was ingelicht. Hij had zijn dieren eerder naar binnen kunnen brengen als hij wel was ingeseind.

Fotoshoot

Harry Broersma, ’chef’ van de havenmeesters, geeft aan dat hij en zijn collega’s niet wisten wat er precies zou gaan gebeuren. Een tussenpersoon van Beukers had doorgegeven dat het zou gaan om een ‘fotoshoot’ met twee sportauto’s en een vliegtuig. “Dat er meerdere auto’s met veel kabaal én een stuntvliegtuig zouden komen, wisten we niet. Achteraf hadden we moeten doorvragen. Dan hadden we dit nooit toegestaan.” Al was Harry Broersma dinsdag niet de havenmeester van dienst.

Toestemming gemeente

Volgens de woordvoerder van de influencer hield het team van Joel Beukers zich aan de regels en hadden ze toestemming van de gemeente. Aan de Telegraaf liet de woordvoerder weten dat er drie auto’s in totaal zes runs van een of twee minuten hebben gedaan. Het stuntvliegtuig vloog eroverheen. De andere sportauto’s waren er voor de show.

Bron: Telegraaf / Hart van Nederland