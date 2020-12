Paardenbeul actief in Duitsland

Een paardenbeul heeft in de nacht van dinsdag op woensdag paarden aangevallen in een stal in Odenwald, een plaats in de Duitse deelstaat Hessen. Woensdagochtend rond 06.45 uur troffen getuigen vier loslopende paarden aan. Bij één van de merries werden verwondingen aan het linker achterbeen en aan de genitaliën ontdekt.