Paardenhandelaar en -trainer Chris B. al vijf weken gegijzeld door curator

De eigenaar van het failliete Bol Sporthorses in Hoge Hexel wordt al vijf weken gegijzeld door curator Eddy Kolkman. Paardenhandelaar en -trainer Chris B. (58) zit vast in het huis van bewaring omdat hij volgens Kolkman weigert te vertellen waar zijn springpaarden zich bevinden. Dat meldt Tubantia.

Kolkman zegt op zoek te zijn naar minstens vijf springpaarden. “Hoeveel meneer er precies had binnen Bol Sporthorses weet ik niet, want daarvan hield hij geen administratie bij”, aldus de curator. Kolkman vroeg en kreeg van de rechter-commissaris toestemming om B. te gijzelen, omdat de man volgens de curator na het in september 2019 uitgesproken faillissement zijn bedrijf gewoon voortzette.

Met drie op startlijst Wierden

Chris B. zou in juli vorig jaar met drie springpaarden hebben meegedaan aan een concours in Wierden. Zijn naam en die van de paarden komt althans voor op de startlijst, die Kolkman opvroeg bij de organisatie. “En ik heb aanwijzingen dat hij daarnaast nog twee andere paarden bezit en ik wil weten waar die zijn.”

Lees hier het volledige artikel (Tubantia Premium)

Bron: Tubantia