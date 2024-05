Paardenhouders eisen dat exmoorpony’s van Aekingerzand worden verwijderd

Een groep van vijf paardenhouders uit het gebied rond het Drents-Friese Wold stapt naar de rechter omdat zij wil dat de exmoorpony's op het Aekingerzand worden verwijderd. Dat meldt RTV Drenthe. De paardenhouders, onder wie Lammert Tel uit Een, zijn van mening dat het welzijn van de dieren in het geding is. Zo zou de wolf op het Aekingerzand leren dat pony's en paarden een prooi zijn.

Vorige week zijn een veulen van ongeveer een maand oud en een veulen van een dag oud verdwenen. Eigenaren Jaap en Dorien Mekel hebben alleen resten teruggevonden van het oudere dier; BIJ12 heeft dna afgenomen.

De advocaat van de paardenhouders Bertil Westers wijst er op dat de wet voorschrijft dat een dierhouder zijn dieren tegen roofdieren moet beschermen, ook al zijn het ‘wilde’ paarden. “Bij een echt wild dier gelden de regels van de natuur. Maar deze dieren hebben een eigenaar en worden ingezet als begrazer”, zegt Westers.

Verzoek tot handhaving

Daarom gaat er ook een verzoek tot handhaving uit naar de NVWA; de exmoorpony’s lopen niet achter een wolfwerend raster. De advocaat heeft nog in overweging of Staatsbosbeheer (SBB) ook bij deze klacht richting de NVWA wordt betrokken. SBB heeft namelijk een overeenkomst met Mekelogisch Beheer om de begrazing uit te voeren. Op 24 mei riep de advocaat Mekelogisch Beheer, het bedrijf van Jaap en Dorien Mekel, op om de begrazing binnen 48 uur te staken. Aan dat verzoek hebben zij geen gehoor gegeven.

Ruiterpaden afgesloten

Op 15 april is een 9-jarige hengst van de kudde exmoors doodgeschoten nadat die agressief gedrag vertoonde naar ruiters. Ook een andere hengst vertoonde daarna nog agressief gedrag naar ruiters. Daarop werden de ruiterpaden in het Aekingerzand afgesloten. Ondernemers in het gebied zijn daar verbolgen over omdat zij vrezen daardoor inkomsten te mis te lopen.

Bron: RTV Drenthe