Paardenmelk aangeboden als behandeling tegen corona, NVWA deelt boetes uit

Op meer dan twintig websites worden producten met paarden- en ezelmelk verkocht als o.a. behandeling tegen corona. Deze websites doen ten onrechte medische of andere gezondheidsclaims. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft deze bedrijven een officiële waarschuwing gegeven of beboet.

Het is verboden om van levensmiddelen te beweren dat ze als geneesmiddel werken. De NVWA onderzocht 29 websites die paarden- en ezelmelk aanbieden. In 24 gevallen werden de regels overtreden. Zo wordt er op meerdere sites beweerd dat de producten symptomen van corona, eczeem en allergieën kunnen genezen. Daarvoor is geen bewijs. Wetenschappelijk onderbouwde beweringen die een positief verband leggen tussen een levensmiddel en gezondheid zijn wél toegestaan.

Bron: NOS