Paardenrace op Maliebaan gaat door, mét subsidie van gemeente Utrecht

De paardenrace op de Maliebaan gaat 24 september gewoon door en de organisatie heeft ook subsidie gehad van de gemeente Utrecht. Eerder was er nog gedoe over de financiële steun omdat het gemeentebestuur geen voorstander is van evenementen met dieren.

Voor liefhebbers van paardenraces is de wedstrijd op de Maliebaan een hoogtepunt. Tijdens de zogeheten kortebaandraverij strijden pikeurs tegen elkaar om zo snel mogelijk een afstand af te leggen. De wedstrijd wordt georganiseerd ter ere van het lustrum van Diergeneeskundige Studenten Kring en werd ook tijdens eerdere lustra georganiseerd.

Uit voorzorg geweigerd

Dit jaar ontstond er echter discussie over de subsidie van de gemeente Utrecht. De organisatie had financiële steun aangevraagd waarop de gemeente dit afwees, maar daarbij werd wel gezegd dat er bij een eventueel bezwaar weinig juridische gronden waren om geen subsidie te geven. De gemeente had de aanvraag uit voorzorg geweigerd omdat “onvoldoende duidelijk is of bij deze kortebaandraverij het welzijn van de paarden is gewaarborgd”. Nadat de organisatie in bezwaar is gegaan, heeft de gemeente de subsidie alsnog toegekend.

Diergeneeskunde en paardensport

In 1982 was de eerste editie van de Maliebaandag, die om de vijf jaar wordt georganiseerd. De Diergeneeskundige Studenten Kring bestaat dit jaar negentig jaar. Naast de renbaan is er een knuffeldierenziekenhuis en staan er diverse kramen waarin bezoekers meer kunnen leren over diergeneeskunde en de paardensport.

Discussie over dierenwelzijn

Het is de studenten niet ontgaan dat er discussie is over dierenwelzijn. Daarom wordt er tijdens het evenement een debat georganiseerd. “Als veterinaire studenten juichen wij de discussie rondom dierenwelzijn in de paardensport toe en organiseren daarom een debat waarin ruimte is voor verschillende standpunten.” Aan het gesprek doen vertegenwoordigers mee van de Kortebaanbond en de Dierenbescherming en een hoogleraar dierenwelzijn van de Universiteit Utrecht. Ook het publiek kan reageren.

