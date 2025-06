Paardensector in Sleeswijk-Holstein krimpt duidelijk

De Noord Duitse omroep NDR maakte deze week een reportage over de krimpende paardensector in Sleeswijk-Holstein, de Duitse deelstaat met de hoogste paardendichtheid van Duitsland. Bij stamboeken Holstein en Trakehnen zijn dit jaar respectievelijk 25 procent en 20 procent minder veulens geregistreerd, er zijn (in vergelijking met 2019) 15 procent minder concoursen en op die concoursen 30 procent minder starts en 4 procent minder paardenbedrijven en verenigingen.

In de reportage wordt gezocht naar oorzaken voor de teruggang in de paardensector. Die ligt voor de hand: paarden houden en paardrijden wordt voor veel mensen te duur. Daarbij spelen onder andere de enorm gestegen dierenartskosten een rol.

GOT

Vanaf november 2022 is de nieuwe Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT, de door de staat vastgestelde tarieven die dierenartsen moeten hanteren) van kracht in Duitsland. Paarden worden in de GOT niet langer onder vee, maar onder huisdieren geschaard, waardoor elk dierenartsbezoek enorm duur werd voor paardenhouders.

Eerder werden voor de btw paarden en aanverwante artikelen en diensten juist onder huisdieren geschaard, waardoor de verlaagde btw niet meer van toepassing was bij de aankoop van paarden en aanverwante artikelen en diensten.

Van 800 naar 2.700 euro

In de reportage geeft een fokster een voorbeeld van de enorm gestegen kosten: voorheen betaalde ze bij de dierenarts voor de inseminatie (en controles) van twee merries zo’n 800 euro, sinds de nieuwe GOT is dat bedrag opgelopen tot 2.700 euro. De fokster laat haar merries nu in Nederland dekken.

Bron: NDR