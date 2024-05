Paardenshow Raveleijn verdwijnt uit de Efteling

De doorgaans goed geïnformeerde pretparknieuwssite Looopings meldt dat de Efteling stopt met de paardenshow Raveleijn in het openluchttheater. Het pretpark zelf wil het nieuws nog niet bevestigen.

Volgens Looopings verdwijnen de arena en de tribune en komt er in plaats daarvan een dorpsplein met horeca, een winkel en entertainment. In plaats van een klassieke theatervoorstelling met een tribune en een arena is het de bedoeling dat het publiek straks in het verhaal van Raveleijn kan stappen. Men denkt aan een overdekte walkthrough-attractie met acteurs. Daarvoor wordt samengewerkt met het Franse themapark Puy du Fou, zoals nu al het geval is.

Grootse opening

Raveleijn werd in 2011 na twee jaar bouwen geopend. De nieuwe attractie kostte destijds dertig miljoen euro en voor de opening kwamen 230 burgemeesters ter plaatse. De show werd sindsdien meermaals per dag opgevoerd voor maximaal 1.200 bezoekers.

Landelijke ophef

De show kwam meer dan eens in het nieuws. In 2019 ontstond landelijke ophef toen dierenactivisten en politici klaagden over het feit dat een paard met een brandende deken door de showarena moest galopperen. Het zorgde voor Kamervragen en een protestactie. In 2022 verdween de veelbesproken stunt stilletjes uit de show.

Bron: Looopings/Omroep Brabant