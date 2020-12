Paardenslagerij stopt na 72 jaar: ‘Dit vak is niet meer van deze tijd’

De meeste paardenliefhebbers zien paarden liever niet in de vakken van een supermarkt of slagerij belanden. Maar desondanks zijn er meerdere slagerijen die hun geld verdienen aan paardenvlees. Zo ook Paardenslagerij J. van Dijk aan het Damsterdiep in Groningen, de laatste paardenslagerij van de stad. Maar die houdt het na 72 jaar voor gezien. "Een keer houdt het op", zegt Jan van Dijk (68).

“We zouden nog wel graag doorgaan, maar vanwege onze leeftijd en gezondheid zetten we er een punt achter. We hebben geen opvolging en dit vak is niet meer van deze tijd.”

Weerstand tegen eten paard

Van Dijk werkte als jongetje van acht al in de paardenslagerij, opgezet door zijn opa en overgenomen door zijn vader. In die tijd kende de stad talloze in paardenvlees gespecialiseerde slagerijen. Paardenvlees was de helft goedkoper dan rundvlees. Dat is veranderd, ook is er tegenwoordig meer weerstand tegen het eten van paard.

Niks te klagen

Overigens heeft Van Dijk niet te klagen over klandizie. “We zouden wel dag en nacht open kunnen zijn, maar de toekomst is voor ons korter dan het verleden. Een keer houdt het op en we moeten een beetje gaan genieten.”

