Paardensportcriticus Vermaat krijgt weer podium van Trouw

In een opiniestuk in het dagblad Trouw heeft voormalig docent dierethiek aan de Universiteit Utrecht, Willem Vermaat, opnieuw uitgehaald naar de paardensport. Het grootste gedeelte van zijn betoog gaat erover dat paarden niet de hele dag op stal zouden moeten staan. Aan het eind van zijn stuk gaat hij nog in op het "niet altijd zachtzinnig" zadelmak maken en mogelijke schade door een bit in de mond. Dit is niet de eerste keer dat Vermaat de paardensport op de korrel neemt, hij deed al eerder in oa De Volkskrant en Trouw.

“Ongetwijfeld zullen veel paarden in de topsport aan goed voedsel en goede zorg weinig gebrek hebben. Eigenaren en ruiters willen immers een prestatie leveren met deze dieren. Het probleem is fundamenteler, en dat is dat de dieren in gevangenschap leven. Als je dieren opsluit, zou het er nog eens bij moeten komen dat je ze slecht verzorgt” schrijft Vermaat, die tegenwoordig ‘communicatieve vaardigheden’ doceert aan de Universiteit. Daarmee probeert hij kennelijk de antwoorden die vaak vanuit de sector komen als reactie op dit soort kritiek bij voorbaat te pareren.

Aanbevelingen

De huidige aanbeveling van de Sectorraad Paarden is dat een paard dagelijks minstens 2,5 uur beweging buiten de box moet hebben. Het stamboek KWPN adviseert minimaal vier uur. Veel paardeneigenaren houden meer uren vrije beweging aan.

Bron: Trouw / Horses.nl