Paardrijden moderne vijfkamp wordt mogelijk vervangen door Obstacle Run

De gebeurtenissen rond de Duitse sporter Annika Schleu op de Olympische Spelen in Tokio, hebben voor veel opschudding gezorgd. De UIPM (Union Internationale de Pentathlon Moderne) kreeg na het incident veel kritiek over zich heen en heeft daarom een voorstel gedaan om het springparcours uit de moderne vijfkamp te halen. De Obstacle Run, een sport waarbij deelnemers zo snel mogelijk een hindernisparcours moeten afleggen, wordt beschouwd als de beste vervangende sport.

Na de Spelen stelde de UIPM een commissie van 26 atleten uit 22 verschillende landen samen om tot modernisering van de sport te komen. Op die manier werd er gezocht naar een oplossing voor het probleem dierenwelzijn én een manier om de sport aantrekkelijker te maken voor het grote publiek.

Voor- en tegenstanders

De UIPM ontving bijna zestig uitgewerkte voorstellen om de Obstacle Run in te voeren in de moderne vijfkamp. Twee daarvan worden aan het begin van de zomer getest op de wereldbekerfinale in Akara. In 2028 moet de moderne vijfkamp dan in aangepaste vorm onderdeel zijn van de Spelen. Hoewel het voorstel veel voorstanders heeft, zijn er ook tegenstanders. IOC-voorzitter Tomas Bach ontving een brief om het aangepaste format te voorkomen.

Bron: Eurosport