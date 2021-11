PETA wil dat paardensport geschrapt wordt van Olympische Spelen

Eerder deze week werd bekend dat de paardensport uit het vijfkamp van de Olympische Spelen verdwijnt. Dierenrechtorganisatie PETA vindt dat niet genoeg, zij willen dat de paardensport volledig uit het olympische programma wordt geschrapt. "Normen en waarden veranderen en het is tijd dat het IOC dit erkent."

Volgens PETA moeten alle sporten met paarden van de Olympische Spelen verdwijnen, met name de dressuur, het springen en de eventing.

Incident Kim Raisner

Het IOC heeft nog niet gereageerd op de oproep van PETA, maar de FEI reageerde wel. “Het incident in Tokio met coach Kim Raisner, die zijn pupil aanmaande om het paard hard te slaan, heeft helaas een grote impact gekend op de aanvaarding van de paardensport”, aldus een woordvoerder.

Niet alleen vijfkamp

Volgens de FEI draait de paardensport vooral om de unieke band tussen paard en ruiter. Bij het vijfkamp is deze band er niet, omdat atleten hun paard door middel van loting toegewezen krijgen. Toch beperkt het probleem zich volgens PETA niet tot het vijfkamp: “In de eventing moest een paard ingeslapen worden na een val en in de dressuur zagen we een paard met een bloedneus toch voortdoen. Niet één paard zou moeten afzien of sterven voor een gouden medaille.”

Bron: Sporza