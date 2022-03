De politie van Haaksbergen is op zoek naar een schimmelruin. Volgens de politie is het paard verduisterd. "Hij kan mogelijk ook al in het buitenland zijn", aldus de politie in een oproep op sociale media.

Het gaat om een schimmelruin met een schofthoogte van circa 1,63 m. De naam in het paspoort is Bailaor, zijn roepnaam is Talento.

Bron: FB