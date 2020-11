Politie sluit 13 pony’s in op kunstgrasveld hockeyclub

De terreinbeheerders van Hockeyclub Were Di in Tilburg troffen vrijdagochtend dertien shetlandpony’s aan op een kunstgrasveld van de club. De politie bleek de pony's daar achter gelaten te hebben, meldt Omroep Brabant.

In de nacht van donderdag op vrijdag kreeg de politie meerdere meldingen binnen over loslopende pony’s op de Kempenbaan in Tilburg. De agenten konden ’s nachts niet veel beginnen met de dieren en wilden ze op een veilige plek onderbrengen. “De dieren liepen gewoon vrij rond”, zegt een woordvoerder van de politie. “We wilden niet dat de pony’s aangereden zouden worden.”

Eigenaar nog niet gevonden

Daarom lieten ze de dertien pony’s achter bij de hockeyclub. Dat was alleen niet goed doorgegeven aan de vereniging. De eigenaar van de pony’s is nog niet gevonden, vrijdagmiddag werden de pony’s tijdelijk ondergebracht bij een boer in de omgeving.

Bron: Omroep Brabant