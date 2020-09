Politiepaarden bang voor ‘gaybrapad’

Politiepaarden staan bekend om hun koele karakter en beperkte schrikreacties, maar twee Engelse politiepaarden kwamen op weg naar een demonstratie toch een object tegen dat ze niet verwacht hadden. In het kader van de Gay Pride was een zebrapad in Sheffield omgetoverd tot een 'gaybrapad', in regenboogkleuren. Dat was toch wel een beetje spannend.

In het Engelse Sheffield vond afgelopen weekend een groot protest tegen de coronamaatregelen plaats. Om de groep mensen onder controle te houden, werd ook de politie te paard ingeschakeld. Die vervolgens met moeite langs het gaybrapad konden komen.

‘Niet homofoob’

Het Belgische Nieuwsblad, dat een filmpje van de opmerkelijke weigering plaatste, meldt: “De paarden zijn niet homofoob, maar kunnen slechts twee kleuren zien: voor hen leek het zebrapad op een grote plas water – iets waar veel paarden een heilige schrik van hebben.” Of dit precies klopt is de vraag, maar de kleurtjes hadden in elk geval een afschrikwekkend effect op de doorgaans zo stoere dieren.

