Pony verloot aan kind: aangifte tegen paardenmarkt Denekamp

House of Animals heeft aangifte gedaan tegen de paarden- en ponymarkt in Denekamp. Daar werd eerder deze maand een pony als prijs aan een kind verloot. "Onverantwoordelijk en bij wet verboden”, zegt de dierenwelzijnsorganisatie. De paardenmarkt zelf is zich van geen kwaad bewust.

Op de markt, die op 10 september in Denekamp werd gehouden, was speciaal voor de kinderen een ponybaan aangelegd. Ieder kind dat een ritje maakte, deed automatisch mee aan de loterij. De pony werd uiteindelijk uitgereikt aan een jong meisje. Medewerkers van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals, die in het Twentse dorp aanwezig waren, ontdekten de overtreding en hebben aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Ruw behandeld en veel stress

Karen Soeters, oprichter van de organisatie, licht toe: “Het houden van een pony vergt veel zorg, tijd, ruimte en geld. Ik vind het onverantwoordelijk van de organisatie en het is bovendien bij wet verboden. Wij doen al heel lang onderzoek naar paardenmarkten en overal zie je hetzelfde. Dieren worden ruw behandeld en staan onder veel stress.”

Undercover

House of Animals loopt vaak undercover rond bij paardenmarkten. “Organisaties weten dat ze de wet overtreden, maar er wordt gewoon niet gehandhaafd.”

Wettelijk verboden

Het uitreiken van een dier als prijs bij een verloting is volgens artikel 2.13. van de Wet dieren verboden. De voorzitter van de paardenmarkt in Denekamp is er naar eigen zeggen niet van op de hoogte dat dieren niet verloot mogen worden: “We wisten absoluut niet dat zo’n verloting helemaal niet mag. We zijn daar nooit op gewezen”, zegt hij tegen Tubantia.

Niet aan touwtje

Hij stelt dat ze hun dieren goed verzorgen. “We laten een dierenarts meekijken, hebben veel water en hooi en sinds dit jaar een eigen kooitje voor de pony’s zodat ze niet aan een touwtje hoeven zitten.”

Op vingers getikt

In 2019 werd een paardenmarkt in Alblasserdam op haar vingers getikt door het OM, nadat zij een pony hadden verloot onder hun bezoekers. De strafzaak werd toen geseponeerd op voorwaarde dat de paardenmarkt zijn excuses maakte.

Bron: RTL / Tubantia