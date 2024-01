Prestige Italia introduceert nieuwe AS-X-technologie in nieuwe collectie zadels

Al bijna vijf decennia staat Prestige synoniem voor hoogwaardige zadels en accessoires, waarbij 'made in Italy'-expertise altijd met innovatie wordt gecombineerd. Nu introduceert het merk de AS-X-technologie in de boom die zich aanpast aan de beweging van het paard, een mijlpaal in de ontwikkeling van zadels.

“Toen ik de beweging van de wervelkolom en de spieren van de rug van het paard observeerde, realiseerde ik me dat er geen zadel op de markt is dat deze bewegingen in de rug volledig ondersteunde. Vandaar de intuïtie om een adaptief en flexibel zadel te ontwerpen dat de bewegingen van het paard niet beperkt maar volgt, terwijl stabiliteit en comfort voor de ruiter wordt gegarandeerd. Na enkele studies, prototypes en tests zijn we eindelijk in staat een technologie te lanceren die een revolutie teweeg kan brengen in de paardensportmarkt”, zegt Andrea Rasia, CEO van Prestige Italia en de geest achter dit project.

Combinatie van twee technologieën

Dit revolutionaire systeem is ontstaan uit de combinatie van twee technologieën toegepast op de boom van het zadel: het ‘Adaptive System’, dat zowel zijdelingse als axiale beweging van de boom mogelijk maakt, waardoor maximale bewegingsvrijheid mogelijk is voor het paard en de ‘X-Technologie’ met geïnjecteerde membranen die optimaal comfort en stabiliteit voor de ruiter garandeert.

AS-X-technologieboom

De AS-X-technologieboom is, in tegenstelling tot andere bomen gemaakt van carbon fiber of met ijzer versterkt hout, niet alleen flexibeler dankzij het synthetische vezelmateriaal, maar volgt echt de beweging van het paard. De stabiliteit van de ruiter wordt hierdoor niet aangetast, dankzij het hele zadelontwerp bestudeerd om dit te garanderen. Deze technologie is vanaf december 2023 op de markt met een nieuwe zadelcollectie: het Rubino

AS-X springzadel en het Brillante AS-X dressuurzadel.

Springzadel Rubino AS-X

Rubino AS-X verbetert de flexibiliteit van het zadel en geeft het paard meer bewegingsvrijheid, waardoor de prestaties tijdens het werk worden gemaximaliseerd op de sprong zonder afbreuk te doen aan de

stabiliteit en comfort van de ruiter.

Het Rubino AS-X springzadel is volledig vervaardigd in Italië met premium leer en heeft een levenslange garantie op de uniseks-boom, die beschikbaar is in meerdere breedtematen en met een medium platte of middeldiepe zitting. Er zijn vijf verschillende opties qua kussens evenals andere technische en esthetische aanpassingsmogelijkheden voor zowel de behoeften van ruiter als paard.

Rubino AS-X kan worden gepersonaliseerd in kalfsleer, Lux of Elite leer en is verkrijgbaar in de kleur zwart, Tobacco of London.

Eerste tests met het zadel op een onafhankelijk onderzoekscentrum laten een efficiëntere en snellere afzet zien, onbeperkte springprestaties van het paard, verbeterde balans van de ruiter, minder impact met meer efficiënte voortzetting na de landing

Het Rubino AS-X springzadel is beschikbaar vanaf 5.900 euro.

Klik hier voor het Rubino MF AS-X zadel

Klik hier voor het Rubino MD AS-X zadel

Dressuurzadel Brillante AS-X

Het Brillante AS-X dressuurzadel is uitgerust met de AS-X technologie en is verkrijgbaar in een versie met een dubbel zweetblad en als monoflap zadel. Beiden bieden een diepe zit en veel gevoel, terwijl de ruiter toch onafhankelijke hulpen kan geven.

Het zadelontwerp en de combinatie van boomtechnologie, gericht op flexibiliteit en aanpassingsvermogen, maken het mogelijk dat het paard zijn bewegingspotentie volledig tot uiting kan brengen, terwijl de stabiliteit en het comfort van de ruiter behouden blijven.

Brillante AS-X is volledig gemaakt in Italië met eersteklas leer en beschikt over een uniseks-boom met levenslange garantie. Deze boom is beschikbaar in verschillende breedtematen, twee opties qua kussens en biedt technische en esthetische aanpassingsmogelijkheden voor zowel de behoeften van ruiter als paard.

Dit zadel kan worden gepersonaliseerd in kalfsleer, lux of elite leer en is verkrijgbaar in de kleuren Zwart, Tobacco of London.

Het zadel is getest door een onafhankelijk onderzoekscentrum en uit de tests komt naar voren dat de expressievere bewegingen worden ondersteund, het paard meer kracht kan ontwikkelen vanuit de heupen en het zadel zorgt voor een stabielere zit en een betere balans van de ruiter.

Brillante AS-X is beschikbaar vanaf 6.200 euro.

Klik hier voor het Brillante AS-X zadel

Klik hier voor het Brillante K AS-X zadel

Klik hier voor meer informatie

AD