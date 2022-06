Prins Harry valt van paard tijdens polowedstrijd

Prins Harry heeft tijdens een polowedstrijd in Californië een flinke smak gemaakt. De zoon van prins Charles viel tijdens het duel met paard en al op de grond, zo is te zien op foto’s die onder meer door de Daily Mail zijn gepubliceerd. De Prins is opgegroeid met de sport en heeft zich recent aangesloten bij een Amerikaanse club.

Volgens de tabloid kwam de 37-jarige prins er op het oog ongeschonden vanaf. Het team van Harry verloor de wedstrijd zondag wel, met 12-11. Dat polo een gevaarlijke sport kan zijn, bewees prins Charles al. De troonopvolger, die tot 2005 polo speelde, liep door de jaren heen talloze blessures op. Zo brak de prins van Wales zijn arm, verloor hij eens zijn bewustzijn na een val en raakte hij zijn stem kwijt toen hij een bal tegen zijn keel kreeg.

Amerikaanse poloclub

Prins Harry sloot zich eerder dit jaar aan bij het Amerikaanse poloteam Los Padres. De prins is opgegroeid met de sport: in Groot-Britannië speelde hij ook al polo. Maar een prins in je team is geen vrijbrief voor een overwinning, zo blijkt: Harry en zijn teamgenoten verloren de wedstrijd zondag met 12-11. Gelukkig gaat het Los Padres-team er ook regelmatig met de winst vandoor.

Bron: Vorstenhuizen