Prinses Haya werd zwaar mishandeld en krijgt voogdij over kinderen 

De voormalige FEI-voorzitter prinses Haya heeft de voogdijzaak tegen haar ex-man sjeik Mohammed bin Rashid, de emir van Dubai, gewonnen. Een Britse rechter oordeelde vandaag dat de sjeik zijn toenmalige vrouw zwaar mishandeld heeft en dat de voogdij over de kinderen naar haar moet.

De 45-jarige prinses Haya, een halfzus van de Jordaanse koning Abdullah, trouwde in 2004 met de heerser van Dubai. Ze hebben twee kinderen, over wie Haya de voorlopige voogdij al had. Haya vluchtte naar Londen, onder meer vanwege het extreme huiselijke geweld dat sjeik Mohammed gebruikte.

650 miljoen euro schadevergoeding

Eerder werd al duidelijk dat Mohammed bin Rashid zijn ex-vrouw zo’n 650 miljoen euro schadevergoeding moet betalen.

