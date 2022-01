‘Probleemwolven’: NRW wil afschieten reguleren

De wolf is berucht onder veehouders. Door zijn beschermde status is afschieten niet toegestaan maar daar gaat in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat grenst aan Nederland, verandering in komen. Het ministerie van Milieu gaat het afschieten van 'probleemwolven' bij verordening regelen.

Noordrijn-Westfalen zou een wolvenverordening moeten krijgen zodat ‘probleemwolven’ met ‘gedragsproblemen’ kunnen worden neergeschoten. Met de meerderheid van de coalitiefracties CDU en FDP keurde het deelstaatparlement woensdag in Düsseldorf een overeenkomstige aanvraag goed. Minister van Milieu Ursula Heinen-Esser (CDU) zal nu in het voorjaar een verordening indienen.

40 aanvallen

In NRW waren in 2021 40 aanvallen van wolven op boerderijdieren, voornamelijk in het wolvengebied aan de Nederrijn bij Schermbeck (district Wesel). In Nedersaksen bestaat al een verordening. Maar natuurbeschermers hebben een rechtszaak aangespannen. Wolven worden beschermd op grond van de Federale Natuurbeschermingswet, de EU-wetgeving en internationale beschermingsovereenkomsten.

Rubberen kogels

Een mildere remedie dan schieten is ‘afschrikken’ door middel van tijdelijke pijn. In de aangrenzende deelstaat Nedersaksen wordt dit bijvoorbeeld geprobeerd door met rubberen kogels op de wolven te schieten.

Emotionele lading

Ook pony’s werden slachtoffer van wolven, wat leidde tot een emotionele lading van het debat. Tegelijkertijd zette de Milieu-minister zich echter ook in voor de beschermde diersoorten en wil ze naast het reguleren van afschieten ook de bescherming van graas- en landbouwhuisdieren verbeteren. De FDP-politicus vindt dat het goed dat de individuele beslissing over het neerschieten van een ‘probleemwolf’ in de toekomst wordt genomen door het verantwoordelijke ministerie van Milieu. “Je kunt niet verwachten dat de boeren dit besluit nemen.”

Bron: WDR