‘Probleemwolven’ mogen worden verwijderd in Nedersaksen

In de Duitse deelstaat Nedersaksen wordt het mogelijk dat 'probleemwolven' dood mogen worden geschoten door jagers. Dit moet er voor zorgen dat er minder vee, waaronder paarden, worden doodgebeten door de wolven. Het besluit werd onlangs door de rechtbank genomen mede doordat een roedel wolven meermaals aanvallen op paarden uitvoerden. Onlangs werd bij een incident in district Nienburg nog twee jaarlingen gedood.

De wolven zijn beschermde diersoorten en worden met deze nieuwe maatregel dan ook niet vogelvrij voor de jagers verklaard. Het moet gaan om gerechtvaardigde individuele gevallen. Door DNA worden overlast veroorzakende wolven, een dier wat zich vergrijpt aan vee waaronder paarden in plaats van wild, geïdentificeerd en voordat de wolf wordt geschoten moet honderd procent duidelijk zijn dat het de overlast veroorzakende wolf betreft. Daarnaast moet er een respijtperiode in acht worden genomen van 10 tot 12 maanden waarin de wolf haar jongen groot kan brengen.

Het afschieten van overlast gevende wolven zal niet leiden dat de soort in het gevaar komt aangezien de wolvenpopulatie momenteel met één/derde per jaar.

“Geleidelijke verwijdering” toegestaan

Daarnaast is in Nedersaksen geleidelijke verwijdering toegestaan. Dit houdt in dat de probleemwolven geleidelijk worden verwijderd tot dat er geen overlast meer wordt veroorzaakt door de wolf.

Overlast veroorzakende wolf

Onlangs werden in district Nienburg een kudde van tien paarden werd aangevallen door een roedel wolven. Twee jaarlingen werden bij deze aanval gedood. Uit DNA-analyse is gebleken dat deze roedel wolven meerdere keren worden gelinkt aan aanvallen op paarden. Het was de bedoeling dat een mannetje van deze roedel met de officiële naam GW717m verschillende keren zou worden gedood, maar dit is nog niet gebeurd. Na het recente incident, waarbij duidelijk herkenbaar was dat het mannetje zijn jachttechnieken op paarden daadwerkelijk heeft doorgegeven, wordt een nieuwe vrijstelling voorbereid voor zijn verwijdering.

Bron: Horses.nl/St. Georg