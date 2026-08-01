Provincie Noord-Brabant start onderzoek naar PFAS in rijbaanbodems

De provincie Noord-Brabant start een onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid en uitspoeling van PFAS als gevolg van het gebruik van textielsnippers in rijbaanbodems. Aanleiding hiervoor is een verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan provincies en 29 grote gemeenten om PFAS-verontreinigingen in de bodem en mogelijke risicolocaties in kaart te brengen. Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om ook rijbanen met textielsnippers in dit onderzoek mee te nemen. Of andere provincies dit voorbeeld zullen volgen, is op dit moment nog niet bekend.

Ellen Liem Door

Ook al vindt het onderzoek nu alleen in Noord-Brabant plaats, het is niet uitgesloten dat andere provincies in de toekomst vergelijkbare onderzoeken uitvoeren.

Inzicht in de situatie

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aard en omvang van een eventuele PFAS-verontreiniging. Op basis van de onderzoeksresultaten wordt pas beoordeeld of vervolgmaatregelen noodzakelijk zijn.

Textielsnippers

Robert van Almkerk, coördinator brancheontwikkeling bij de FNRS, volgt de ontwikkelingen met belangstelling. “We weten dat professionele leveranciers er tegenwoordig voor zorgen dat zij bij de levering van textielsnippers al rekening houden met een zo laag mogelijke milieubelasting van het verwerkte materiaal. Tegelijkertijd kunnen we niet uitsluiten dat er in het verleden uitspoeling van schadelijke stoffen heeft plaatsgevonden. Juist daarom is het goed dat hier zorgvuldig onderzoek naar wordt gedaan.”

Deelname helpt de sector vooruit

Inmiddels hebben verschillende hippische bedrijven toestemming gegeven om bodemonderzoek op hun terrein uit te voeren. Door als sector openheid te bieden en actief mee te werken aan onderzoek, laten we zien dat hippische ondernemers verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde en veilige leefomgeving voor paarden, medewerkers, bezoekers en omwonenden.

Bovendien zorgen betrouwbare onderzoeksgegevens ervoor dat eventuele toekomstige discussies of beleidskeuzes gebaseerd kunnen worden op feiten in plaats van aannames.

Start onderzoek

De uitvoering van het onderzoek start in het najaar van 2026. De eerste resultaten worden tegen het einde van het jaar verwacht. De FNRS is door de provincie geïnformeerd over het onderzoek en heeft afgesproken ook op de hoogte te worden gehouden van de uitkomsten.

Resultaten

Zodra de resultaten beschikbaar zijn, zal de FNRS deze beoordelen en de belangrijkste bevindingen met haar leden delen. Afhankelijk van de uitkomsten kunnen de resultaten ondernemers helpen om eventuele risico’s beter in kaart te brengen, onderbouwde keuzes te maken bij de aanleg of renovatie van rijbaanbodems en zich goed voor te bereiden wanneer provincies vragen stellen over de gebruikte materialen. Wanneer de resultaten aanleiding geven tot vervolgacties of nieuwe aanbevelingen, zal de FNRS haar leden hierover uiteraard informeren en waar nodig hun belangen behartigen.

Bron: FNRS