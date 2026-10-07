Rechter stelt schikking van 1 miljoen euro voor in dispuut tussen Pferdesport Deutschland en Agria

Rick Helmink
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Rechter stelt schikking van 1 miljoen euro voor in dispuut tussen Pferdesport Deutschland en Agria featured image
Pferdesport Deutschland (FN)
Door Rick Helmink

Op een persconferentie op de Bundeschampionate in Warendorf 2025 die eigenlijk had moeten gaan over de samenvoeging van de Duitse paardensportkoepel FN en de Olympische paardensportbond DOKR onder de naam Pferdesport Deutschland, kwam een ander thema bovenaan de agenda te staan. Daags voorafgaand aan de persconferentie meldde FN-hoofdsponsor Agria (een Zweedse verzekeraar) dat zij de Duitse paardensport niet langer (met zo’n 600.000 euro per jaar) wilde sponsoren. Het contract liep nog tot 2028. Pferdesport Deutschland liet dat niet zomaar over zijn kant gaan en vorige week stonden de Duitse bond en AGRIA voor de rechtbank in Münster. De rechter deed geen uitspraak, maar stelde een schikking voor: AGRIA moet Pferdesport Deutschland 1 miljoen euro betalen (van de geëiste 1,8 miljoen euro).


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