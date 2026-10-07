Rechter stelt schikking van 1 miljoen euro voor in dispuut tussen Pferdesport Deutschland en Agria

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keer Tweede

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Schikking

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https://www.horses.nl/fokkerij/bundeschampionate/fn-verliest-hoofdsponsor-agria-plotseling-en-daarmee-600-000-euro-per-jaar/

Horses.nl/Hooforia Bron: