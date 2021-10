Rechtszaak over zes embryo’s van Oak Grove’s Heartfelt en Chacco-Blue

De Stentor bracht gisteren een artikel over de rechtszaak tussen twee handelaren in paardenembryo’s: zes embryo’s van de voormalig internationale springmerrie Oak Grove’s Heartfelt (v. Heartbreaker) en beste hengst van de wereld 2019 Chacco-Blue (v. Chambertin). De vraag is nu wie de wettelijke eigenaar is van de embryo’s.

Adel Yamout is handelaar in embryo’s en eigenaar van Dutch Equine Reproduction bv in Den Haag. Hij kocht van een Estlands fokbedrijf het recht om eitjes te oogsten van de merrie Oak Grove’s Heartfelt. De merrie werd vanuit Duitsland naar de Universiteit van Utrecht gebracht, waar de eicellen werden opgezogen. In een Italiaanse kliniek werden de eitjes bevrucht met zaadcellen van de hengst Chacco-Blue. De kosten hiervan bedroegen 38.006,97 euro voor Dutch Equine Reproduction, een investering die Adel Yamout graag terug wil zien wanneer hij de embryo’s op de veiling kan brengen.

Beslaglegging

Vervolgens heeft Vlaams fokbedrijf Mares of Macha, eveneens handelaar in embryo’s, beslag laten leggen op deze embryo’s. Het fokbedrijf claimt voor de helft eigenaar te zijn van Oak Grove’s Heartfelt en daarmee ook van de embryo’s. Zij hebben dan ook in eigen land een rechtszaak lopen tegen het Estlands fokbedrijf over het bezit van de merrie, waarvan de beslaglegging op de embryo’s een onderdeel is. Nu is het aan de kortgedingrechter om te bepalen wie dus de wettelijke eigenaar is.

Bron: Horses.nl