Resten dood veulen aangetroffen in Raalte

Wandelaars op de Wolthaarsdijk Oostzijde in Raalte troffen donderdag de resten aan van een klein dood veulen. De politie probeert te achterhalen hoe dit veulen is gestorven en op deze plek terecht is gekomen. Een expert heeft gekeken naar de verwondingen en doet onderzoek of er sprake is van een aanval door een roofdier.

De politie komt graag in contact met de eigenaar van het veulen. Het betreft een pasgeboren dan wel doodgeboren veulen van vermoedelijk een pony. Het veulen is zwart van kleur en had 1 wit voorvoetje.

Bron: 112-ov.nl