Rich Fellers in de boeien

Rich Fellers (61) is gearresteerd in de Amerikaanse staat Oregon. De topruiter, die onder andere de Wereldbekerfinale won en deelnam aan de Olympische Spelen, wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik. Fellers is inmiddels op vrije voeten.

Aanleiding van de arrestatie waren vier beschuldigingen van misbruik. Concreet gaat het om zogenaamde ‘tweedegraads misbruikgevallen’, wat in de VS betekent dat het slachtoffer immoreel is aangeraakt zonder toestemming, maar dat er geen geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden.

Op borgtocht vrij

Volgens de politie werd de zaak al enkele maanden onderzocht en zijn er verschillende getuigen gehoord. Fellers werd maandagochtend gearresteerd, maar kort daarna op borgtocht vrijgelaten.

Minderjarig

Het slachtoffer is Maggie Kehring, nu 18 jaar, die ten tijde van de vermeende feiten nog minderjarig was. Kehring besloot naar buiten te treden nadat Fellers afgelopen februari werd geschorst door het US Center for SafeSport.

Bron: Chronofhorse