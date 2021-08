Rich Fellers niet in beroep: definitief niet meer startgerechtigd

Afgelopen februari werd Rich Fellers (61) toegevoegd aan de schorsingslijst van het U.S. Center For SafeSport. De Amerikaanse springruiter, die onder andere de Wereldbekerfinale won en deelnam aan de Olympische Spelen, werd beschuldigd van seksuele intimidatie en misbruik. Op 16 juli jl. veranderde SafeSport de voorlopige schorsing in een definitieve schorsing. Daartegen gaat Fellers niet niet in beroep en dat betekent dat hij nu definitief niet meer startgerechtigd is in de sport.