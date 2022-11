Robin van Lierop en Seth Boschman weg bij RS2 Dressage

Robin van Lierop en Seth Boschman, de R en één van de S-en in RS2 Dressage, vertrekken bij de stal van Saskia en Jacques Lemmens. In een gezamenlijke verklaring heeft RS2 Dressage dat vandaag bekend gemaakt. RS2 Dressage gaat alleen verder met Marieke van der Putten.

Saskia Lemmens zegt het volgende over het vertrek van de beide mannen die samen met familie Lemmens aan de basis stonden van de stal: “We hebben vele mooie jaren gehad met Robin en Seth. Mede dankzij hun kennis en inzet hebben we RS2 kunnen bouwen tot het prachtige paardenbedrijf wat het nu is.”

‘Samen helaas niet uitgekomen’

Lemmens vervolgt: “Met name dit afgelopen jaar hebben we heel wat gesprekken gehad over de toekomst en mogelijke volgende stappen. Daar zijn we helaas samen niet uit gekomen. Als gevolg daarvan hebben we in goed onderling overleg besloten dat het beter is als ieder zijns weegs gaat. We wensen Robin en Seth alvast heel veel succes toe in al hun nieuwe activiteiten.”

Dankbaar

Van Lierop en Boschman melden: “Als de dag van gisteren weten wij nog het begin van iets ontzettends moois waar wij nu met veel trots na 9,5 jaar op mogen terugkijken. Wij zijn Saskia en Jacques Lemmens dan ook ontzettend dankbaar voor de prachtige jaren, de ontelbare mooie ervaringen, waar we samen hebben gebouwd aan een sterke fundering van het wereldwijd bekende RS2 Dressage Center. De allerbeste kwaliteit aan paarden, het krachtige team zullen dit samen verder voortzetten en daarbij wensen wij hun alle goeds en succes toe. Zelf zijn wij druk met ontzettend mooie nieuwe plannen en hopen daar snel in de toekomst mee verder te kunnen gaan.”

