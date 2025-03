Robin van Lierop versterkt team Cayenne Stables

De in Friezen gespecialiseerde dressuurstal Cayenne Stables meldt in een persbericht dat dressuurruiter Robin van Lierop als nieuwe aanwinst van het team in dienst is. Het persbericht meldt: 'Van Lierop, bekend om zijn internationale prestaties, gaat zich binnen Cayenne Stables volledig richten op het trainen, opleiden en uitbrengen van talentvolle paarden van alle leeftijden en niveaus.'

De samenwerking ontstond via Cayenne-ruiter Zoë Kuintjes, die net als Robin jarenlang succesvol uitkwam voor RS2 Dressage. Beide ruiters hebben bovendien een bijzondere band met het succesvolle dressuurpaard Cupido, waarmee Robin eerder op Grand Prix-niveau presteerde en dat inmiddels met succes door Zoë wordt uitgebracht.

Groei

Cayenne Stables van Dave van Duijvenbode meldt in het persbericht over zichzelf: Cayenne Stables maakt een sterke groei door met een heldere visie en strategie: topkwaliteit, maximale aandacht voor dierenwelzijn en volledige toewijding aan de dressuursport. Dit zijn waarden waarin Robin van Lierop zich volledig herkent en waardoor de samenwerking vanzelfsprekend aanvoelt.

Twee Friezen

Het persbericht meldt dat Van Lierop direct een combinatie is met twee jonge Friese paarden:

Hardy van Cayenne Stables (Hardy fan ’e lytse Generael), een 7-jarige hengst en winnaar van de Talent Cup met Sport- en AAA-predicaat, wordt klaargestoomd voor succesvolle deelname aan nationale en hopelijk internationale wedstrijden op Prix St. Georges-niveau, met als uiteindelijke ambitie deelname aan het verkorte onderzoek.

Macho van Cayenne Stables (Macho ût de Grachten), een opvallende 5-jarige hengst met uitzonderlijke beweging, uitstraling en karakter, bereidt Robin voor op belangrijke momenten zoals de IBOP, het Zeeuwse Verzekeringen KFPS Kampioenschap Dressuur Friesch Paard en de Fryso Florian Bokaal 2025.

Alle ruimte

Dave van Duijvenbode, eigenaar van Cayenne Stables, zegt over de samenwerking:

“We kiezen bewust voor een rustige start. Zodra Robin meer tijd beschikbaar heeft, gaan we deze samenwerking verder intensiveren. Ons doel is duidelijk: Robin krijgt binnen Cayenne Stables alle ruimte om zich verder te ontwikkelen en paarden van elk niveau en elke leeftijd optimaal op te leiden en succesvol uit te brengen. Zijn ervaring en kennis betekenen een grote versterking voor ons gehele team.”

Enthouiast

Robin van Lierop is ook enthousiast: “Mijn belangrijkste drijfveer om voor Cayenne Stables te kiezen is de kans om me volledig te richten op het trainen en presteren met paarden, ongeacht hun leeftijd of het niveau waarop ze zich bevinden. Als zelfstandig ruiter ging veel energie verloren aan randzaken die afleiden van wat echt telt. Bij Cayenne Stables voelde ik meteen een klik vanwege de gedeelde visie en duidelijke ambities. Hun heldere strategie past perfect bij mijn doelen, en ik kijk enorm uit naar de toekomst die we samen gaan vormgeven.”

