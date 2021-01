Moeder beweert: ‘Roedel wolven heeft dochters achtervolgd bij buitenrit’

Op 10 januari heeft een roedel wolven twee meisjes van tien en twaalf jaar op een buitenrit in Südheide (Nedersaksen) achtervolgd. Althans zo beweert de moeder van de twee aan de Duitse website Jagderleben.

Volgens de moeder van de twee meisjes gebeurde het volgende: De twee zusjes reden ’s middags over een bospad, toen drie wolven hen vanuit het bos benaderden. De pony’s schrokken van de wolven en sloegen op hol. De meisjes bleven in het zadel zitten en kregen de pony’s uiteindelijk weer onder controle.

Grommende wolven

“Het leek er op dat de wolven hun interesse verloren hadden, maar doken plots toch weer op. De twee meisjes raakten in paniek van de grommende wolven en belden hun moeder om hulp. Pas toen de roedel wolven de naderende auto van de moedere hoorden, trokken ze zich terug”, aldus de moeder.

Enige website

JagdErleben is tot dusver de enige website die een melding van de gebeurtenis maakt. Het bericht is nog niet opgedoken in andere Duitse media. De moeder van de twee kinderen deed haar verhaal bij JagdErleben.

Bron: JagdErleben