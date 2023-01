Roeireddingsboot met paarden maakt kans om immaterieel erfgoed te worden

De tewaterlating met paarden van de roeireddingsboot op Terschelling maakt kans om opgenomen te worden op de lijst met immaterieel erfgoed in Nederland. Dat is op verzoek van Stichting Museumreddingsboot Terschelling.

De traditie ging bijna verloren, maar dankzij donaties en vrijwilligers wordt op Terschelling sinds 2012 vier keer per jaar een roeireddingsboot door paarden en roeiers over de duinen getrokken en via het strand in zee gelaten. Maximaal tien paarden, tien roeiers en een schipper zijn nodig om de reddingsboot Secretaris Schumacher in zee te trekken.

Oudste nog operationele exemplaar

Op Ameland is ook een roeireddingsboot, de Abraham Fock. Maar die is een stuk minder oud dan de roeireddingsboot op Terschelling. De Secretaris Schumacher stamt uit 1900 en is daarmee het oudste, nog operationele exemplaar in Nederland. Vroeger werden beide boten gebruikt om schipbreukelingen te redden, tegenwoordig alleen nog om de traditie in ere te houden.

Erfgoed beschermen

Inmiddels staan er meer dan 200 Nederlandse gebruiken en tradities op de lijst met immaterieel erfgoed. De status is een erkenning van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed en heeft als doel het erfgoed te beschermen.

Bron: NOS