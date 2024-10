Roelofsen After Summer Sales op 5 en 6 oktober

Een ingrijpende financiële verandering per 1 januari 2025 is het vervallen van de BPM-vrijstelling voor bestelwagens, inclusief 2-paardsauto’s. Vanaf 2025 wordt de BPM berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig. Het kan daarom zowel voor ondernemers als particulieren verstandig zijn om de aanschaf van een nieuwe 2-paardsauto naar 2024 te vervroegen. Om die reden organiseert Roelofsen Horse Trucks komend weekend de Roelofsen After Summer Sales.

Per 1 januari 2025 treden er enkele belangrijke wijzigingen in werking voor (hippische) ondernemers. Zo zal het verlaagde BTW-tarief komen te vervallen. Dit betekent dat het BTW-tarief op de levering van agrarische goederen en diensten, waaronder ook activiteiten in de hippische sector, zal stijgen van 9% naar 21%. Dit heeft invloed op de prijzen van onder andere paarden, opfok, africhting, en de levering van sperma en embryo’s.

BPM-vrijstelling vervalt

Een andere ingrijpende financiële verandering is het vervallen van de BPM-vrijstelling voor bestelwagens, inclusief 2-paardsauto’s. Vanaf 2025 wordt de BPM berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig.

Voor een 2-paardsauto kan de BPM al snel oplopen tot ongeveer €22.000, wat aanzienlijk hoger is dan de huidige BPM-berekening.

Aankoop vervroegen

Het kan daarom zowel voor ondernemers als particulieren verstandig zijn om de aanschaf van een nieuwe 2-paardsauto naar 2024 te vervroegen.

After Summer Sales bij Roelofsen

Met het oog op de aankomende BPM-wijzigingen organiseert Roelofsen Horse Trucks op 5 en 6 oktober de Roelofsen After Summer Sales in Raalte. Tijdens deze dagen kunt u proefrijden, de inruilwaarde van uw paardenauto laten bepalen en informatie krijgen over de BPM-veranderingen.

Parados nog voor 1 januari geleverd

Bestelt u tijdens dit evenement een nieuw te produceren Parados 2-paardsauto, dan kan deze nog voor 1 januari 2025 geleverd worden. Bovendien zijn er speciale After Summer Deals op de Renault-modellen uit voorraad.

Bezoek het After Summer Sales Event op zaterdag 5 of zondag 6 oktober van 10:00 tot 16:00 uur aan de Heesweg 41 in Raalte.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.roelofsen.eu

Bron: Persbericht