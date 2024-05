Ruiterpaden Aekingerzand afgesloten door agressieve exmoor hengst

In het Aekingerzand (Kale Duinen) bij Hoogersmilde loopt een kudde exmoorpony's, waarvan de hengst momenteel agressief gedrag vertoont richting andere paarden. Voor de veiligheid van ruiter en paard heeft Staatsbosbeheer moeten besluiten drie stukken ruiterpaden tijdelijk af te sluiten. Wanneer de paden weer open kunnen is nog niet bekend.

Momenteel zijn er omleidingsroutes voor de ruiters ingesteld. Staatsbosbeheer wijst er aan RTV Drenthe op dat de afsluiting echt een noodoplossing is: “We balen ervan dat het zo misgaat. We hebben van tevoren juist onderzocht of deze pony’s een goede mogelijkheid zijn. Elders zijn er geen gevallen bekend van zulk agressief gedrag van exmoorpony’s”, zegt Lysander van Oossanen, boswachter voor Staatsbosbeheer in het Drents-Friese Wold.

Oplossing zoeken

Wandelaars en fietsers lopen in het gebied geen gevaar. De pony’s zorgen er voor de begrazing en de hengst biedt onder andere bescherming tegen de wolf. “Het moment is extra vervelend, maar op dit moment zien we geen andere oplossing wat voor nu de veiligheid kan waarborgen voor de ruiters en hun paarden. De hengst die in de kudde loopt, laat op dit moment gedrag zien wat zeker niet gewenst is”, laat Staatsbosbeheer weten. Staatsbosbeheer gaat in gesprek met de eigenaar van de exmoorpony’s en de ruiters om tot een oplossing te komen.

Bron: RTV Drenthe