Ruiters krijgen op wedstrijden te weinig slaap

Twee onderzoeken die zich richtten op de slaap van ruiters hebben vergelijkbare aanbevelingen opgeleverd om de gezondheid en het welzijn van ruiters te verbeteren. Volgens Emma Davies, universitair hoofddocent op Hartpury College, is het creëren van stiltezones op het parkeerterrein van de vrachtwagens één van de belangrijkste aanbevelingen.

”Slaap wordt beschouwd als een van de belangrijkste elementen voor atleten om hun prestaties te ondersteunen,” aldus Emma Davies op de website van Horse & Hound. ”Slaapgebrek kan problemen met de cognitieve functie veroorzaken. Het kan je vermogen om beslissingen te nemen vertragen en de fijne motoriek aantasten. Kleine veranderingen in hulpen kunnen ongewenste informatie aan het paard doorgeven. Gebrek aan slaap kan eventingruiters in de cross country in gevaar brengen.”

Vroege ochtenden

”Slaap is iets dat nog nooit bestudeerd is bij ruiters, ondanks onze vroege ochtenden en onregelmatige werktijden,” aldus Emma Davies. Uit de studies blijkt dat ruiters op evenementen slechts zes uur per nacht slapen. Ook bleek dat er veel dingen zijn die de slaap verstoren, zoals het lawaai van generatoren. Vandaar de aanbeveling om stiltegebieden te creëren, maar ook zoiets simpels als je eigen kussen meenemen naar wedstrijden kan helpen.

Vragenlijst

De onderzoeken werden vorig jaar uitgevoerd op Hartpury International Horse Trials en via een vragenlijst die naar 230 FEI-geregistreerde ruiters werd gestuurd.

Bron: Horse and Hound/Horses.nl