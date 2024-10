Ruitersportcentrum Schoteroog stopt met manegelessen, binnenbak wordt padelbaan

Ruitersportcentrum Schoteroog, de grootste manege van Haarlem, stopt na bijna 25 jaar met paardrijlessen, dat meldt NH Nieuws. Teruglopende inkomsten en stijgende kosten deden mede-eigenaar Jack Buijs besluiten om de binnenbak tot een padelbaan om te bouwen.

Tot eind november rijden er nog kinderen in de binnenbak aan de rand van de Waarderpolder, daarna worden de 25 manegepaarden verkocht. De 46 pensionpaarden blijven wel en ook aan de kleine binnenbak en de buitenbakken verandert niks.

Hoewel de plannen van een padelbaan al een poosje in het vat zaten, kwam alles vorige week plotseling in een stroomversnelling en is er nu een definitieve goedkeuring van de betrokken partijen.

Lees het hele verhaal op NHnieuws.nl

Bron: NH Nieuws