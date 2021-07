Ruwvoerbedrijf zet hooi-donatie op voor Limburgse dierhouders

Een ruwvoerbedrijf uit het Gelderse Megchelen besloot vanmiddag 12.000 kg hooi beschikbaar te stellen aan getroffen paardenhouders. Daarnaast is een donatie-actie opgezet. "De mensen die het hardst getroffen zijn, zijn namelijk al hun voorraden kwijt, maar ook hun weilanden en dergelijke. Ook is het nu niet mogelijk om bij een boertje in de buurt hooi te halen omdat zij eveneens getroffen zijn" legt Angélique Venhorst van het bedrijf uit.