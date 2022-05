‘Slippers op stal verboden’

"Wanneer de temperaturen weer stijgen, dragen we graag slippers of open schoenen. Ruiters die naar stal komen om paard te rijden dragen uiteraard laarzen of jophurs, maar wat als ze even snel langs stal moet om hun paard te voeren of op de weide te zetten? Hoe verleidelijk is het dan om geen andere schoenen aan te trekken", aldus de FNRS die waarschuwt voor de gevaren en tips geeft hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden.

“Ruiters kunnen zelf veel doen om de omgang met paarden zo veilig mogelijk te maken. Door rekening te houden met de drie natuurlijke eigenschappen van het paard, kun je onveilige situaties voorkomen. Een paard is een vluchtdier, als een paard iets overkomt waar hij van schrikt, is vluchten zijn eerste reactie. Hierbij zal hij geen rekening houden met zijn omgeving, jij zult dus rekening moeten houden met het paard. Ook is een paard een kuddedier, paarden blijven het liefst bij elkaar. Als een groepsgenoot vlucht, rent een paard het liefste mee. Tot slot is een paard een gewoontedier, daarom hebben paarden een goed geheugen. Als ze een keer ergens van geschrokken zijn, vergeten ze dat niet snel. Zorg om deze redenen dat ruiters bij jouw op stal altijd dichte schoenen en geen slippers of sandalen dragen”, aldus de FNRS.

Veiligheid waarborgen

“Jij als ondernemer bent verantwoordelijk voor de veiligheid op je bedrijf. Daarom is het belangrijk de huisregels duidelijk te communiceren naar jouw leden. Zorg dat deze regels op verschillende plekken te lezen zijn. Het ophangen van de regels op stal is vaak niet genoeg. Communiceer de regels via social media, op de website, posters, bespreek het in de lessen, in de nieuwsbrief en blijf dit herhalen.”

Niet genoeg benadrukken

Er zijn meerdere nare verhalen over mensen die geen dichte en stevige schoenen aan hadden bij paarden. “Toch kunnen we niet genoeg blijven benadrukken hoe gevaarlijk dit is. Ellie Brown heeft dit helaas zelf moeten ondervinden”, vervolgt de FNRS.

Ellie Brown, een ruiter uit Engeland, wilde twee paarden op de weide gaan zetten. Ze had haar slippers aan en had aan elke hand een paard. Plots schrok een van de merries: “Ze rende naar de andere kant, dus ik had twee paarden aan dezelfde kant. De ene merrie liep tegen de ander aan. Ze sprong naar me toe en landde op mijn voet. Ze stond wat te trappelen, met haar hele gewicht nog steeds op mijn voet. En plots draaide ze zich om.”

Twee paarden en negen tenen

Brown had heel veel pijn, maar de adrenaline deed zijn werk. “Ik dacht eerst dat mijn teen gebroken of gekneusd was. Eerst checkte ik of de paarden in orde waren, toen trok ik mijn slipper weer aan en realiseerde ik me dat ik een teen kwijt was. Ellie haar peetvader reed achter haar in een auto. Hij nam de paarden over en zette Ellie in de auto. Daarna pakte hij wat er nog overbleef van haar teen en bracht haar naar het ziekenhuis. De artsen konden haar teen niet meer redden. De volgende ochtend werd Brown geopereerd, waarna ze twee weken moest blijven.

Klein hoekje

Brown: “Het was stom van me om slippers te dragen. Je denkt dat je je paarden wel goed genoeg kent en dat je kan voorspellen wat ze gaan doen. Maar een ongeluk zit in een klein hoekje. Het positieve is dat veel mensen naar me toe komen en zeggen dat mijn ongeluk hen de ogen heeft geopend. Veel mensen dragen shorts en slippers terwijl ze bezig zijn met hun paarden. Ik wil dat mensen beseffen dat ze niet alles onder controle hebben. Er kan bijvoorbeeld altijd een vogel uit de bosjes vliegen waar je paard van schrikt. Trek voor je eigen veiligheid veilige kleding aan, stevige schoenen zijn een must.”

Bron: FNRS / Horse and Hound