Spaanse rijschool: Oostenrijks OM onderzoekt fraude, Marihart stapt op

Nieuwe ontwikkelingen bij de Spaanse Rijschool, dat van het ene schandaal naar het volgende lijkt te hobbelen. Er is al langere tijd gedoe over het paard van de dochter van de voorzitter van de raad van toezicht (Johann Marihart), dat op kosten van het staatsbedrijf getraind zou worden. Nu gaat het OM in Oostenrijk zich er ook mee bemoeien: op 4 januari werd bekend dat strafrechtelijk onderzoek is gestart naar drie verdachten wegens fraude én Marihart is inmiddels opgestapt .

Het paard in kwestie, de hengst Maestoso Fantasca is niet geschikt voor de fokkerij of verdere opleiding en geniet dus van zijn pensioen. Naar verluid heeft Marihart de hengst voor 12.000 aangeschaft voor zijn dochter. Zij bracht de hengst vervolgens onder op het trainingscentrum op Heldenberg, onderdeel van de Spaanse Rijschool, voor een bedrag van 1.200 euro per maand. De hengst stond niet alleen daar, maar werd ook als enige privépaard dat wordt getraind door de Spaanse Rijschool. Marihart zou de bijkomende kosten moeten dragen (hoefsmid en dierenarts etc), maar liet de Rijschool daar voor opdraaien en bovendien zou zijn dochter niet betalen voor lessen.

Rapport Oostenrijkse Rekenkamer

Nadat Sonja Klima het stokje heeft overgenomen als algemeen directeur werd het bedrijf in 2020/21 gecontroleerd door de Oostenrijkse Rekenkamer.

Ook de hengst Maestoso Fantasca wordt ook genoemd in het rapport van de Rekenkamer, zij het niet bij naam. Er wordt gesproken over een hengst die vanaf 2016 in de school werd gebruikt en die “eigendom was van de dochter van een lid van de raad van toezicht”.

Volgens een overeenkomst uit 2013 moet de eigenaar de kosten van de dierenarts en hoefsmid dragen. Maar sinds het paard in 2014 werd afgericht als ´schoolhengst´, is het de Spaanse Rijschool die ervoor heeft betaald. De eigenaar heeft “in het trainingscentrum Heldenberg alleen de contractueel vastgelegde pensiongeld betaald”.

Strafrechtelijk onderzoek

Volgens de rekenkamer vertegenwoordigen de stalling van de hengst en de bijbehorende trainingen een onrechtmatige schenking en hebben sinds 2013 geleid tot een voortdurende economische last voor de Spaanse Rijschool. Verder ziet de rekenkamer de gang van zaken als ‘een aanvaarding van een geschenk van een machthebber, namelijk de voorzitter van de raad van toezicht, aangezien het directe vermogen aan zijn dochter is geschonken’.

Naar aanleiding hiervan maakte het Weens Openbaar Ministerie op 4 januari 2022 bekend dat tegen in totaal drie verdachten strafrechtelijk onderzoek is ingesteld. Om wie het precies gaat, wordt echter niet bekendgemaakt. Marihart heeft ondertussen zijn functie neergelegd ´in het belang van het bedrijf en om zijn persoonlijke belangen te beschermen´.

Bron: St.Georg / Horses