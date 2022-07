Spaanse Rijschool opzoek naar nieuwe directeur

Sonja Klima werd ruim drie jaar geleden benoemd tot directrice van de Spaanse Rijschool in Wenen. Destijds was er veel ophef rondom de aanstelling van Klima. Veel vonden haar niet geschikt om de leiding te krijgen en de Rijschool zelf tekende officieel protest aan tegen haar aanstelling. Gezien haar goede connecties kreeg Klima de baan toch maar nu komt er een einde aan haar periode in Wenen. Klima's contract loopt af in november en wordt niet verlengd.

‘Opengestelde’ vacature

Nu is bekend geworden dat haar contract, wat in november 2022 afloopt, naar alle waarschijnlijkheid niet verlengd wordt. Er werd zelf gesuggereerd dat de ‘vacature’ publiekelijk open gesteld zou worden. Wat publiekelijk betekend is nog niet duidelijk want tot nu toe is geen spoor van de vacature. Duidelijk is wel dat Sonja Klima na ruim drie jaar het stokje moet overdragen.

Bron: st-george