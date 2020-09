Spectaculaire redding: helikopter haalt paard uit ravijn

In een natuurreservaat in Californië viel een achtjarige merrie in een diep ravijn. Dat gebeurde nadat het paard bokte en zijn amazone eraf sprong. Door de omstandigheden van het terrein kon het paard het bijna twintig meter diepe ravijn niet lopend verlaten en leek in de val te zitten. Daarop volgde een spectaculaire redding per helikopter.