Spijkers in strijklappen: Britse springruiter voor vier jaar geschorst

Op CSI3* Abu Dhabi (23-26 februari 2021) is een Britse springruiter betrapt op het gebruik van spijkers in de strijklappen. Een steward merkte op dat Esam Zbibi's paard HH Sigma (Numero Uno x Parco) bij het losrijden extreem sprong en maakte een melding bij de hoofdsteward. Deze vroeg of hij de beenbescherming mocht controleren, maar voordat hij dat kon doen, verwijderde groom Hicham Gharib de strijklappen en gooide ze buiten de piste. Daar vond de hoofdsteward de strijklappen met spijkers en sporen van bloed.