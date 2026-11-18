Terwijl de KNHS plannen maakt om een sportpaardenfonds te beginnen, bevindt het Springpaardenfonds Nederland II zich in liquidatie. Al eerder werd aangekondigd dat het fonds in 2026 beëindigd zou worden. Begin 2026 werd Liverpool SFN (Grand Slam VDL x No Limit) verkocht en niet lang daarna (mei 2026) maakte het laatste SFN-paard Mister SFN zijn debuut onder de Brit Jake Saywell. Bij de FEI staat Mister SFN overigens nog wel op naam van het fonds.
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Bron: Horses.nl
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