Springruiter Eric Willems Geeromsz getroffen door vleesetende bacterie

Springruiter Eric Willems Geeromsz, al jaren woonachtig in de Dominicaanse Republiek, is getroffen door een Afrikaans vleesetende bacterie. Momenteel vecht hij voor zijn leven in het ziekenhuis, waar de infectie al heeft geleid tot amputatie van één onderbeen. De aandoening wordt ook wel Necrotiserende Weke Delen Infectie (NWDI) genoemd, waarvan bekend is dat maar 1 op de 5 patiënten het overleeft.