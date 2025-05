St. Georg, Reiterrevue en Mein Pferd gaan op in Hooforia

Eind vorig jaar werd bekend dat het gehele team – onder leiding van hoofdredacteur Jan Tönjes – van het Duitse hippische medium St. Georg was ontslagen. Dit voorjaar werd op de hippische beurs Equitana een 'nieuwe weg' aangekondigd door uitgeverij Jahr Media waarbij de hippische uitgaven St. Georg, Reiterrevue (vorig jaar gekocht door Jahr Media) en Mein Pferd worden samengevoegd. De fusie krijgt nu vorm en gaat Hooforia heten.

Jahr Media zegt zelf het volgende over Hooforia: “Elk goed idee begint met een discussie. Bij HOOFORIA waren die er ontelbaar veel. Over verantwoordelijkheid. Over houding. Over de vraag hoe de paardenwereld van morgen eruit zou moeten zien. Uit intensieve discussies, gedurfde beslissingen en veel passie ontstond iets nieuws: een merk dat niet zomaar een logo is, maar een belofte: voor constructieve journalistiek, voor oprecht dierenwelzijn en voor een community die out-of-the-box durft te denken.”

Volgens de eigen website staat Hooforia voor: ‘Diepgaande reportages, levendige artikelen en diepgaande kennis van de paardensport en paardenhouderij – dat is waar de redactie van Hooforia voor staat. Het combineren van je passie voor paarden met je carrière is een groot voorrecht. Onze journalistieke missie is om de schat aan ervaring van ruiters, fokkers, instructeurs en trainers – al dan niet prominent – ​​te presenteren aan onze lezers.’

Jahr Media maakte een documentaire over het ontstaan van Hooforia: