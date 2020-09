Stadspark Drafbaan wordt evenemententerrein

Het zat er al enige tijd aan te komen, maar nu is het definitief: de Stadspark Drafbaan wordt een evenemententerrein. Een meerderheid van de Groninger gemeenteraad besloot woensdagavond afscheid te nemen van de drafsport in het Stadspark.

Het stadsbestuur ziet de locatie waar de huidige drafbaan ligt, liever als evenemententerrein waar concerten voor meer dan 50.000 toeschouders gehouden kunnen worden. Daarom is er in de ogen van de gemeente geen ruimte meer voor de drafsport. De paardensportliefhebbers bestrijden dat, omdat de drafsport en jarenlang samengaat met evenementen zoals Kingsland en het Bevrijdingsfestival.

Paardensport in de weg

Het einde van de drafbaan zat er al langere tijd aan te komen. In maart dit jaar liet wethouder Inge Jongman al weten dat het teveel geld kost om de baan voor evenementenorganisaties makkelijk begaanbaar te maken. Volgens de gemeente zit de paardensport in de weg bij de ontwikkeling van drafbaan als evenemententerrein.

Verlenging

Er werd in de vergadering gevraagd om verlenging van de drafsport in Groningen, zodat er gekoerst kan blijven worden totdat de eerste schep de grond in gaat voor een volwaardig evenemententerrein. Jongman wil daar vooralsnog geen uitspraken over doen, maar gaat wel onderzoeken of de drafvereniging iets langer kan blijven zitten dan 1 januari 2021.

